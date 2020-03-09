"فيسبوك" متهمة أمام القضاء الاسترالي

أحالت أستراليا شركة "فيسبوك" إلى القضاء، موجهة إليها تهمًا بانتهاك خصوصية أكثر من 300 ألف مواطن.

وقال مكتب أمن المعلومات الأسترالي، إن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتهكت "بشكل خطير" خصوصية المواطنين، لأنها تركت البيانات الشخصية الخاصة بهم مكشوفة، ليتم بيعها واستخدامها في عمليات التنميط السياسي".

وقامت "فيسبوك" بكشف بيانات حوالي 87 مليون شخص، ليتم استخدامها خلال الإعلانات الانتخابية، بحسب الاتهامات.

وقال مكتب المفوض الأسترالي: "فشل فيسبوك في اتخاذ خطوات معقولة لحماية المعلومات الشخصية لهؤلاء الأفراد من الكشف غير المصرح به".