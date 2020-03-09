محافظ طولكرم يقرر: إغلاق جميع المقاهي بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا

قرر محافظ مدينة طولكرم بالضفة المحتلة عصام أبو بكر، اليوم الاثنين، إغلاق كافة المقاهي في المدينة، بعد اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي، :"إن الطواقم الطبية اكتشفت حالة جديدة، وبناء عليه سيتم إغلاق المقاهي اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء".

وأضاف، ان المصاب الفلسطيني من بلدة ارتاح، نُقلت له العدوى عن طريق اختلاطه بمستوطن مصاب بفيروس كورونا، أثناء العمل بمناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

وأشار إلى انه تم حجز المصاب وتأمين منزل عائلة المصاب، إلى جانب آخر فحصت الطواقم الطبية شخص آخر؛ لكن النتائج اثبتت انه غير مصاب.

وأكد أبو بكر انه تم السيطرة على المرض بعدم تفشيه وانتشار بين الأشخاص.

ومن جانبه، قررت الحكومة الفلسطينية إغلاق مسجد فاطمة في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم حتى إشعار آخر.

يشار إلى ان وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 25 حالة، وسط إغلاق كافة المؤسسات التعليمية وأماكن التجمهر، التزامًا بقرار الرئاسي في إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة ثلاثين يومًأ.