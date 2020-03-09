غانتس بعد اجتماعه مع ليبرمان: "تشكيل حكومة في الأفق"

أنهى رئيس حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، حول إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية، بعد تعثرها لأكثر من مرة.

وقال غانتس عبر "تويتر": "لقد انتهيت للتو من لقاء جيد مع افيغدور ليبرمان، واتفقنا على تعاون لتشكيل حكومة لإخراج (إسرائيل) من الوحل التي هي فيه".

وأضاف، انهما تشاورا للحيلولة في عدم التوجه للانتخابات الرابعة، مشيرًا إلى انه سيناقشان تفاصيل تشكيل الحكومة في وقت لاحق.

يشار إلى ان حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو تقوف على نظيره "ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس بفارق ثلاثة مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية الاخيرة، حيث حصل الأول على 58 مقعدًا، في حين يبقى الحزبين يراهنان على دعم افيغدور ليبرمان في تشكيل الحكومة، صاحب 7 مقاعد.