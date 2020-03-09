هبوط حاد في اسعار النفط و الخسائر تخطت الـ 30%

أظهرت تعاملات اليوم الاثنين، انخفاضاً حاداً في أسعار النفط، وصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل "أوبك+" بالتوصل لاتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف، وخفض السعودية سعر نفطها.

وتم تداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولار، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%.

كما انخفض الخام الأمريكي الخفيف بنسبة تجاوزت الـ30% إلى مستوى 28.77 دولار.

وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20%، لأدنى مستوى لها منذ 2016 يوم أمس الأحد عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

كانت روسيا رفضت مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يوميا.

وترى روسيا، أن الوقت قد حان للضغط على الأمريكيين الذين زادوا من حجم إنتاج النفط الصخري، بينما أبقت الشركات الروسية على نفطها في الآبار امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج.