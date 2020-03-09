أشرف حكيمي في طريقه إلى مدريد من جديد

قرر نادي ريال مدريد بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان، استعادة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي المعار من النادي الاسباني لبروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب الصحافة الإسبانية فإن مسؤولي ريال مدريد لن يتفاوضوا لتمديد عقد إعارة حكيمي إلى نادي دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الريال، أعجبوا بالظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما ، ويريدون إعادته إلى سانتياغو برنابيو الموسم المقبل.

وتحدثت أنباء في وقت سابق، عن رغبة بوروسيا دورتموند في ضم حكيمي بشكل دائم، لكن النادي الملكي لا يفكر في التخلي عن خدمات لاعبه الشاب.

ومنذ انضم حكيمي لدورتموند خاض 25 مباراة هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع 10 أهداف أخرى.