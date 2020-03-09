متاجر بريطانيا خالية من السلع بعد اندفاع السكان لتخزينها بسبب فيروس كورونا

شهدت المتاجر البريطانية اختفاء العديد من السلع، بسبب حالة من الهلع التي دفعت السكان لتخزين بعض المواد الغذائية ومواد التنظيف بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا.



و بحسب مصادر صحفية، فقد لوحظ اختفاء مواد مثل ورق التواليت والفوط النسائية، وبعض مواد التنظيف، مثل الصابون وجل تعقيم اليدين، ومواد تعقيم الأسطح. ومن المواد الغذائية، خلت الأرفف من بعض الأغذية القابلة للتخزين، مثل الأرز والمعكرونة وزيت الطبخ والطحين، والبسكويت، وحليب الأطفال الرضع، والحليب طويل الأمد، والشاي.



و بدأت المتاجر بفرض قيود على الكمية التي يمكن شراؤها من تلك السلع، التي تشهد نقصا حادا مع زيادة الإقبال على شرائها وتخزينها.



ورغم ذلك، يؤكد خبراء بريطانيون أن الأسواق ستعود لحالتها الطبيعية خلال فترة قصيرة، مشيرين إلى أن المتاجر قادرة على إعادة ضخ كميات من المواد التي شهدت نقصا في الأيام الماضية.



وكانت الأزمة قد بدأت مع جل التعقيم، حيث اختفى من الأسواق، وما تبقى من كميات ارتفعت أسعارها بشكل كبير.



وأُطلقت عريضة على موقع للعرائض تطالب الحكومة بضبط عملية بيع جل التعقيم على الإنترنت، بعد أن اختفى من المحلات.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 273 مصابا، بارتفاع 67 حالة خلال يوم واحد. كما أُعلنت عن وفاة جديدة لتكون الثالثة في بريطانيا بسبب كورونا.



وبين الإصابات 51 حالة في لندن، فيما أعلنت جامعة أكسفورد عن أول إصابة بين طلابها.