إغلاق صالات الافراح في رام الله والبيرة بسبب "كورونا"

قررت بلديات محافظتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة، ظهر اليوم الاثنين، إغلاق جميع صالات الافراح، خشيةً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإغلاق كافة صالات الافراح، التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس في إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا.

في السياق، قرر محافظ الخليل جبريل البكري، اغلاق جميع المقاهي في قرى ومدن ومخيمات المحافظة، منبهًا المخالفين للقرار بأنه سيكون تحت طائلة المسؤولية.

وكانت محافظة قلقيلية قد قررت إغلاق صالات الافراح، يوم الجمعة الماضي حتى انتهاء فترة الطوارئ.

يشار إلى ان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، قد اعلن الأسبوع الماضي رزمة احتياطات احترازية وقائية من فيروس كورونا، من خلال إغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن التجمعات البشرية لمدة شهر، بعد تشخيص حالات مرضية في بيت لحم.