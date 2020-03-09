إصابة 14 حالة جديدة بفيروس كورونا في الامارات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، إصابة 14 شخصًا من جنسيات مختلفة، تضمنت أربعة اشخاص إماراتيين، وثلاثة آخرين من إيطاليا، والباقي من بنغلادش والنيبال وروسيا والهند وروسيا، وفق وكالة (وام) الإماراتية.

وأشارت الوزارة، إلى انّه تم معرفة الحالات خلال الفحص المخبري، بعد حجز 59 مشتبه به بالحجر الصحي،

يُشار إلى أن فيروس كورونا يواصل التمدد حول العالم، حيثُ سجلت احصائيات عدد الوفيات من الفيروس 3600 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات مئات الالاف، معظمهم من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.