ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال: لن نفرض اغلاقا على الضفة بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:05 - 09 مارس 2020
الخليل - جيش الاحتلال ينكل بالمواطنين ويعيق حركتهم عند احد الحواجز المقامة على مداخل مدينة الخليل ‫(39191043)‬ ‫‬ الخليل - جيش الاحتلال ينكل بالمواطنين ويعيق حركتهم عند احد الحواجز المقامة على مداخل مدينة الخليل ‫(39191043)‬ ‫‬
جوال
مشاركة

أعلن ما يسمى ب "رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غسان عليان، أن قيادة جيش الاحتلال لن تفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية في هذه المرحلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

 و نقلت وسائل الاعلام العبرية عن عليان قوله:أن الاغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية تم بسبب حلول عيد "المساخر" لدى الشعب اليهودي وأنه سيستمر أربعة أيام.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية خشية تفشي الفيروس وأن التعاون بين الجانبين في هذا الصدد تعزز مؤخرا مشددا على أن التصدي للمرض المعدي هو من مصلحة الجانبين".

الأكثر مشاهدة

متعلقات