الاحتلال: لن نفرض اغلاقا على الضفة بسبب كورونا

أعلن ما يسمى ب "رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غسان عليان، أن قيادة جيش الاحتلال لن تفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية في هذه المرحلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

و نقلت وسائل الاعلام العبرية عن عليان قوله:أن الاغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية تم بسبب حلول عيد "المساخر" لدى الشعب اليهودي وأنه سيستمر أربعة أيام.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية خشية تفشي الفيروس وأن التعاون بين الجانبين في هذا الصدد تعزز مؤخرا مشددا على أن التصدي للمرض المعدي هو من مصلحة الجانبين".