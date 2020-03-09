راصد جوي يوضّح لـ"فلسطين اليوم" طبيعة المنخفض الجوي نهاية الأسبوع

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في نهاية الأسبوع الجاري، بمنخفض جوي ذو مسار خماسيني عميق وبحالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بأمطار رعدية ورياح قوية، وسط تحذيرات للمزارعين من قوة الرياح والأمطار.

ووفق الأرصاد الجوية، يندفع المنخفض من شمال مصر نحو البحر، ما يسبب تأثرنا بكتلة باردة، أمطار رعدية غزيرة مُتوقعة ليلة الخميس والجمعة حتى ساعات الظهيرة، وتوقعات بأن تتجاوزالأمطار في بعض المناطق حاجز 100 ملم.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هاتفت الراصد الجوي أيمن المصري مدير موقع "طقس فلسطين"، للوقوف على تفاصيل الحالة الجوية هذا الأسبوع وطبيعة المنخفض الجوي الذي تتأثر به الأراضي الفلسطينية.

وتوقع المصري، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الاثنين، لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر، فيما تكون الرياح شرقية بشكل نشط، فيما تظهر في السماء سحب ريشية عالية في فترة الظهيرة حتى المساء.

وقال الراصد الجوي، إن يوم الثلاثاء يشهد انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الطقس يكون باردًا نسبياً في الجبال ومعتدل ودافئ نسبياً في المناطق المنخفضة والساحلية، مع تواجد للسحب في السماء.

أما في ساعات ليل الثلاثاء، تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام في مختلف المناطق، في حين تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما توقع المصري، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة نسبياً وسماء صافية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

وحول المنخفض الجوي، قال الراصد الجوي، إن البلاد تتأثر بدءا من مساء يوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي "مركبة"، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، مبينًا أن شرق بلاد الشام سيكون في دائرة المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي.

وقال المصري إن الفرصة تكون مهيأة لهطول أمطار رعدية على مختلف انحاء البلاد، فيما تشتد الهطولات الرعدية ليلاً مع درجات حرارة دافئة حتى منتصف الليل، وتنخفض درجات الحرارة بالاتجاه نحو ساعات الفجر والصباح مع رياح نشطة ومتقلبة الاتجاه لتصبح جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً.

أما يوم الجمعة، تسيطر الأجواء الباردة المصحوبة بالرياح النشطة، فيما تكون الأجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارد في الجبال مع فرصة لزخات مطرية تتركز في المناطق الشمالية.

ونصح الراصد الجوي أيمن المصري، المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على دفيئاتهم الزراعية ومحاصيلهم، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية شديدة السرعة.