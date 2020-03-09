أجهزة أمن السلطة تُفرج عن حسام خضر بعد 5 أيام على اعتقاله

افرجت اجهزة امن السلطة اليوم الاثنين 9/3/2020 ، عن عضو المجلس التشريعي السابق، حسام خضر، بعد أن اعتقلته لمدة 5 أيام.

وقال شقيقه غسان خضر خلال تصريحات له اليوم انه حسام خضر خرج من باب مبنى الوقائي ولم يؤخذ الى المحكمة".

واوضح بأن حسام قد أعلن اضرابه عن الطعام والماء والدواء ومنذ اليوم الأول من اعتقاله وذلك رفضا لاعتقاله ، وتابع:" حسام كان يرفض تناول الطعام والشراب حتى الكلام رغم ما يعانيه من مرض. فيما جرى نقله من سجن الجنيد بمدينة نابلس الى سجن بيتونيا برام الله".

وكانت الاجهزة الأمنية قامت اعتقلت حسام على خلفية منشوراته وكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً بأن طريقة الاعتقال كانت مهينة بحقه.

عناصر أمنية مدججة بالسلاح داهمت منزلهم "بعنف وهمجية" وقامت باعتقاله.

الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية اصدرت بيانات تدين اعتقال حسام خضر، واظهرت موقفها الرافض لحجز حرية أي شخص على خليفة منشورات أو كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي. ومطالبةً بسرعة الإفراج عنه، خاصة لظروفه الصحية .