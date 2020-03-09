غزة: بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020

أصدرت وزارة المالية بغزة، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيا، تسديد الرسوم من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الموظف نفسه يستفيد بالإضافة إلى (أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الكلية.

ونوهت للمعنيين، بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

وأشارت إلى أن التسجيل الالكتروني سينتهي يوم 31/3/2020