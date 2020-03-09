ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم التاسع من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

◼الأسيرة أنسام عبد الناصر شواهنة من قلقيلية المحكومة بالسجن خمسة أعوام ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت أربعة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن مدينة الخليل/

◼الأسير أنس كمال مصطفى المسالمة (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼والأسير علي حسن عبد الله الرجبي (43 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

◼الأسير بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير حلمي عبد الكريم محمد هماش من مخيم الدهيشة في بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

◼الأسير أنس راشد أحمد حثناوى (42 عامًا) من جنين، المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.