توضيح من نادي الاسير بشأن إلغاء زيارات عائلات الاسرى في سجون الاحتلال

أعلن نادي الاسير الفلسطيني اليوم الاثنين 9/3/2020 أن انه تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ابلغتهم انها لم يُبلغ بشكل رسمي عن إلغاء الزيارات من الاحتلال.

وبين نادي الاسير ولكن وفقاً لمتابعتنا فإن إدارات السجون في الجنوب وهي سجون (نفحة، وريمون، والنقب، وإيشل) تم تبليغ الأسرى بشكل رسمي وقف الزيارات لمدة شهر.

وقال نادي الاسير ان هناك تشديد كبير على كل من يدخل السجون من حيث الإجراءات، وحتى على المحامين، لمنع وصول فايروس كوفيد 19 (كورونا).

وأشار الى انه على الأرجح سيكون هناك إلغاء للزيارات في بقية السجون.