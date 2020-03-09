بورصة الخليج تتكبد خسائر كبيرة بعد تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بعد انهيار اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج، اليوم الاثنين، بين منظمة الدول المصدرة بقيادة السعودية والدول النفطية من خارج أوبك وعلى رأسها روسيا.

يأتي ذلك في أعقاب انتشار فيروس كورونا خارج الصين بسرعة وتأثر عشرات الدول العربية والدولية، وعلاقته بالطلب النفطي العالمي.

وأوقفت بورصة الكويت للأوراق المالية التداول في السوق الأول بعدما تجاوزت خسائرها 10.29% صباحاً.

وأوضحت، أن إيقاف التداول بالسوق الأول لا يؤدي لإيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي ما لم ينخفض الأخير إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله. وسجل مؤشر السوق الرئيسي للبورصة تراجعاً بنحو 5.44%.

وأشارت إلى أن سوق "دبي للأوراق المالية" انخفض لأكثر من 8.78% وصولاً لأدنى مستوياته في 7 سنوات، فيما انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.54%.

وذكرت أن الخسائر في السعودية وصلت لنسبة 9.23%، أما قطر 8.60%، والبحرين 0.95%، في حين تراجعت بورصة مسقط بنسبة 4.52%، أما مصر بلغت 4.4%.

وتجاوزت خسائر البورصات الخليجية 224 مليار دولار، أمس الأحد، حيث جاء النصيب الأكبر في الجانب السعودي، على خلفية حملة الاعتقالات الجديدة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان لأمراء بارزين في المملكة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، فضلا عن فشل اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، يوم الجمعة الماضي، ما يشعل حرباً لحرق الأسعار بين الدول المنتجة.

يشار إلى سعر سهم أرامكو انخفض أمس إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي لأول مرة، ليصل إلى 30 ريالاً (8 دولارات)، بينما كان قد تحدد لدى الطرح في ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ 32 ريالاً.

والجدير بالذكر أن الأسهم الخليجية تكبدّت خسائر نحو 44 مليار دولار الأسبوع الماضي، تصدّرتها البورصة السعودية بفقد نحو 28.5 مليار دولار، والذي يأتي بعد تراجع القيمة السوقية لـ8.318 تريليونات ريال (2.2 تريليون دولار)، مقارنة مع 8.425 تريليونات ريال في الأسبوع الماضي.