الاحتلال يحقق بوجود مخالفات تزوير في 3 صناديق اقتراع

ذكر موقع واللاه العبري، اليوم الاثنين، لجنة الانتخابات المركزية ستحقق بوجود مخالفات تزوير في ثلاثة صناديق اقتراع.

وفاز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات الأخيرة، على الرغم من النتائج غير الحاسمة تماماً، متهمًا منافسيه بالعمل على "تقويض إرادة الناخب" عبر "تشريع مناهض للديموقراطية".

وقال نتنياهو في وقت سابق: "باقٍ في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يشهد أزمة قد لا تنتهي قريباً". وقال: "هناك من يسعى لسرقة الانتخابات عبر السطو على خيار الجمهور لقد منحنا الجمهور انتصاراً هائلاً، حصلنا على 50 ألف صوت أكثر من قائمة "أزرق أبيض".

وكرّر نتنياهو من خلال التلاعب بحقيقة عدم حصول معسكره على 61 مقعداً، الادعاء بأن الغالبية في إسرائيل منحته الثقة، وأن "أصوات القائمة المشتركة للأحزاب العربية لا يمكن أن تكون شرعية لتشكيل حكومة قومية في إسرائيل، خصوصاً أن خصمه بني غانتس كان تعهد خلال المعركة الانتخابية بعدم تشكيل حكومة بالتعاون مع القائمة المشتركة، وأن ما يجري الآن هو خرق للتعهدات الانتخابية وخداع للجمهور".