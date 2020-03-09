معلومة مهمة .. الاطفال الأقل عُرضة للإصابة "كورونا"

بالرغم من التخوفات المتكررة حول إصابة الاطفال بفايروس "كورونا" ، راحت جهات معنيّة مختلفة تكرّر في أكثر من مناسبة أنّ الأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالعدوى التي ظهرت للمرّة الأولى في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين.

بيانات منظمة الصحة العالمية المحدّثة دورياً كشفت أنّ المصابين بالفيروس هم بمعظمهم من البالغين، فيما بلغت نسبة الإصابات المؤكّدة بين الأطفال ومَن هم دون العشرين من عمرهم نحو 2.1 في المائة من إجمالي الحالات المؤكّدة حول العالم.

في الصين على سبيل المثال، تقرير حول الإصابات المؤكدة في الصين صدر في نهاية فبراير/ شباط المنصرم بأنّ نسبة الأطفال المصابين دون العاشرة من عمرهم هي واحد في المائة فقط، فيما سُجّلت نسبة 1.1 في المائة لدى الأطفال واليافعين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 10 أعوام و20. وبحسب ما خلصت التقارير المختلفة الصادرة من الدول حيث تُسجّل إصابات، فإنّ اشتداد الإصابة مرتبط بالسنّ، وكلّما كان المرء متقدّماً في السنّ أتت الإصابة أكثر حدّة.

منظمة الصحة العالمية أوضحت في بيان صادر في الأوّل من مارس/ آذار الجاري، أنّ إصابات 80 في المائة من المرضى تقريباً تأتي خفيفة وهؤلاء يتعافون من دون حاجة إلى علاج خاص، فيما تشتدّ لدى نحو 14 في المائة، ولا تمثّل خطراً إلا لدى خمسة في المائة تقريباً. من جهتها، كشفت بيانات المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ الفيروس يمثّل خطورة أكبر على المسنّين والمصابين بأمراض أخرى (نقص المناعة وأمراض صدريّة مثل الربو وأمراض القلب والشرايين وأخرى). وبينما لم تُسجَّل أيّ وفاة بين الأطفال دون العاشرة من عمرهم، لم تتجاوز وفيات من هم دون 40 عاماً نسبة 0.2 في المائة.