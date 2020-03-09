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محاولة فاشلة لإغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:11 - 09 مارس 2020
رئيس الوزراء السوداني رئيس الوزراء السوداني
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نقلت وسائل إعلام سودانية اليوم الاثنين 9/3/2020 أنباء عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك،  إثر محاولة تفجير سيارته...يتبع

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