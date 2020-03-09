غزة: صرف دفعة جديدة من مبادرة عيلة واحدة

شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مكاتب البريد، صباح اليوم الاثنين، صرف دفعة مالية جديدة من تبرعات مبادرة (عيلة واحدة) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وقال اسماعيل الثوابتة عضو المبادرة، إن الدفعة الجديدة تشمل صرف ٢٠٠ شيكل للأسر الاشد فقرا وتم الصرف وفق المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وتصرف التبرعات، حسب كشف الأسماء المستفيدة التي استلمتها لجنة المبادرة من وزارة التنمية وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم صباح اليوم .