يرفع عدد الضحايا لـ12..استشهاد مواطن متأثراً بإصابته في حريق النصيرات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 9/3/2020، عن استشهاد مواطن متأثراً بإصابته في حريق النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان أكثر من 11 مواطن قد استشهدوا في حريق شب في مخيم النصيرات، جراء انفجار كبير وقع وسط السوق جراء تسريب غاز بشكل كبير جدًا من صهريج يزن 3 طن من الغاز في أجواء المكان قبل أن يشتعل.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع، أن المواطن أسامة وصفي البنا (50 عاماً) توفي جراء الحريق الذي شب في النصيرات، وهو صاحب مخبز البنا، ليرفع عدد شهداء الحريق لـ12 شهيداً..

وقد أدى انفجار في صهريج للغاز تابع لأحد المخابز في مخيم النصيرات إلى الحريق الكبير الذي طال معظم منطقة "الدوار" أو منطقة السوق، ودمّر المحلات والسيارات القريبة وظل ممتدًا ليصل مخزنًا للأخشاب والكثير من البسطات.