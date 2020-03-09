محامو نتنياهو يطلبون تأجيل محاكمته المقررة في 17 الشهر الجاري

أفاد موقع يديعوت أحرنوت العبري، اليوم الاثنين، بأن محامو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قدموا لتأجيل محاكمته من محكمة القدس.

ووفق يديعوت، فقد ادعى المحامون أنهم لم يتلقوا مواد التحقيق كافة في ملف القضية، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع من المحامين، طلب مهلة مدة 45 يومًا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تُجرى أولى جلسات المحاكمة لنتنياهو في الـ 17 من الشهر الجاري، وذلك للإدلاء بلائحة الاتهام. وذلك ما يحاول المحامون تأجيله

الجدير بالذكر، أن نتنياهو يواجه اتهامات عديدة في قضايا فساد، منها: وخيانة الأمانة تلقي الرشاوى والاحتيال.