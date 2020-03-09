"كورونا" تُعطل الدراسة في القدس حتى مساء الخميس

أعلنت وزارة التربية والتعليم واتحاد لجان أولياء الامور في مدينة القدس بالتوافق مع القوى الوطنية والاسلامية ، انه تقرر تعطيل الدوام في المدارس اعتبارا من اليوم الاثنين، ولغاية مساء الخميس القادم، من اجل ضمان سلامة مواطني المدينة من مخاطر فيروس "كورونا" الوبائي.

ودعت القوى الوطنية خلال بيان بها الى التقليل من حجم التجمعات والتجمهر واقامة الاحتفالات والأعراس بما لا يشكل خطرا على صحة وسلامة الحضور ، مبيناً أن التعليمات والارشادات فقط تكون من قبل الجهة الرسمية المخولة بذلك، والتي تحددها محافظة القدس سواء كانت صحية او تربوية او اعلامية، وقالت: إن الخطوات والاجراءات التي يجري اتخاذها الهدف منها توفير اعلى قدر من الأمن والأمان والحماية والوقاية لسكان محافظتنا بعيدا عن حالة الهلع والفزع والخوف.

وطالبت القوى الوطنية وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر او الترويج لأية اخبار تتعلق بهذا الفيروس الا عبر الجهات الرسمية التي تخولها المحافظة بتزويدكم ونشركم للأخبار، وأشارت الى أنه سيجري ملاحقة كل من يقوم ببث ونشر الاشاعات والأخبار الكاذبة والمفبركة بما في ذلك الملاحقة القانونية والقضائية .

يشار الى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ عليا تحت مسؤولية محافظ القدس من المجلس التنفيذي وجهات الاختصاص، وتضم كافة المركبات من المحافظة: صحة، وتعليم، وقوى وشخصيات، واتحادات ولجان شعبية، ووسائل اعلام.