الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين وسط وجنوب القطاع ومراكب الصيادين شمالاً

استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 9/3/2020، بأسلحتها الرشاشة الثقيلة مراكب الصيادين شمال قطاع غزة .

وقالت مصادر محلية، أن الزوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 6 أميال بحرية.

ومن جهة اخرى ، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل استهداف اراضي المواطنين الحدودية ، بشكل يومي بشكل استفزازي دون التبليغ عن وقوع اصابات .