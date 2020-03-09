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الأسير أنس حثناوي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:53 - 09 مارس 2020
حنثاوي حنثاوي
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يدخل الأسير أنس راشد أحمد حثناوي، اليوم الإثنين 9/3/2020، عامه الـ17 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد نادي الأسير، أن الأسير حثناوي من مدينة جنين، محكوم عليه بالسجن 27 عامًا.

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