الأسير أنس حثناوي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير أنس راشد أحمد حثناوي، اليوم الإثنين 9/3/2020، عامه الـ17 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد نادي الأسير، أن الأسير حثناوي من مدينة جنين، محكوم عليه بالسجن 27 عامًا.