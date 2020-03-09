أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 9/3/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.