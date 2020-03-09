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بينهم أسير محرر..

مداهمات واعتقالات تطال عدداً من المواطنين بالضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:33 - 09 مارس 2020
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داهمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 9/3/2020 ، عدداً من منازل المواطنين في الضفة المحتلة وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر يحيى جمال صوي من طولكرم بعد تفتيش منزله باستخدام الكلاب، كما اعتقل خالد عبد ربه من مخيم طولكرم مع العلم أن موعد زفافه بعد أسبوع، إضافة إلى الاسير المحرر إياد ناصر من ضاحية شويكة بالمحافظة ومنجد رضوان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز عقب استهدافهم بزجاجات حارقة في مخيم العروب شمال الخليل، فيما جرى اعتقال عبد الكريم ابو سل وماجد تيسير الطيطي وعمرو خالد البدوي واحمد عزات السباتين من سكان المخيم.

وفي محافظة رام الله اعتقل الاحتلال حسن تيسير حماد وصالح عبد الله سياغة من سلواد وهادي عبد الله حامد من بتين.

 

 

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