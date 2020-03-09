القوى تجدد تأكيدها على تعطيل المؤسسات التعليمية في القدس

جددت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، تأكيدها على ما صدر من بيانات تخص تعطيل المؤسسات التعليمية في القدس المحتلة، اعتبارا من اليوم الاثنين حتى مساء الخميس القادم، لضمان سلامة مواطني المدينة من مخاطر فيروس "كورونا" المستجد.

ونوهت القوى المقدسية بيان صحفي لها، مساء أمس الأحد، إلى ضرورة للتقليل من حجم التجمعات والتجمهر وإقامة الاحتفالات والأعراس، بما لا يشكل خطرا على صحة وسلامة الحضور، مشددة على الالتزام بالتعليمات والارشادات من قبل الجهة الرسمية المخولة بذلك.

وقالت: "إن الخطوات والاجراءات التي يجري اتخاذها الهدف منها توفير اعلى قدر من الأمن والأمان والحماية والوقاية لسكان محافظتنا بعيدا عن حالة الهلع والفزع والخوف".

وحذرت القوى كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أية أخبار تتعلق بهذا الفيروس إلا عبر الجهات .