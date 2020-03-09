عادت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 9/3/2020 للانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهرين.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 9/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4200 دولار/ شيكل

4.8067 دينار / شيكل

3.7178 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0900 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9540 دينار / شيكل

3.9900 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1400 يورو/ دينار