طقس اليوم الاثنين 9/3/2020: أجواء مستقرة ونهاية الاسبوع أمطار رعدية

توقعت الأرصاد اليوم الاثنين، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر ولكن مع هبوب للرياح الشرقية بشكل نشط، فيما تظهر في السماء سحب ريشية عالية في فترة الظهيرة حتى المساء.

أما الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبياً في الجبال ومعتدل ودافئ نسبياً في المناطق المنخفضة والساحلية، مع تواجد للسحب في السماء.

وفي ساعات ليل الثلاثاء تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام في مختلف المناطق، في حين تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما توقعت الأرصاد، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة نسبياً وسماء صافية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة وربيعية في معظم المناطق نهاراً مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار رعدية على مختلف انحاء البلاد، فيما تشتد الهطولات الرعدية ليلاً مع درجات حرارة دافئة حتى منتصف الليل، وتنخفض درجات الحرارة بالاتجاه نحو ساعات الفجر والصباح مع رياح نشطة ومتقلبة الاتجاه لتصبح جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً.

أما يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، فيما تكون الأجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارد في الجبال مع فرصة لزخات مطرية تتركز في المناطق الشمالية.