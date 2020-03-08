تقرير يتهم أمريكا بأنها السبب الرئيسي وراء تفشي فيروس "كورونا

نشر مركز "البحوث العالمية" تقريرًا حول فيروس كورونا، جاء فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيس وراء تفشي فايروس "Covid-2019" الذي ضرب الصين وانتقل بعدها إلى إيران.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أن نظريات المؤامرة هذه كانت متداولة لفترة من الوقت، ولا يوجد حتى الآن دليل رسمي على أنه يمكن أن تكون صحيحة.

من جانبه، هدد رئيس الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بأن الفيروس سوف يتحول في نهاية المطاف ضد أولئك الذين أطلقوه.

وقال سلامي: "من الممكن أن يكون هذا الفيروس نتيجة لهجوم بيولوجي شنته أميركا وانتشر في البداية في الصين ثم وصل إلى إيران وبقية العالم".

وأضاف: " إيران ستحارب الفيروس وحذر من أن المرض "سيعود" إلى الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مسئولة بالفعل عن تفشي المرض".

على الصعيد ذاته، أكد الجنرال غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية في وقت سابق، أن مخاوف وسائل الاعلام من فيروس كورونا الجديد في البلاد تعزز الادعاءات بأن الفيروس هو هجوم بيولوجي على الصين وإيران.

وبيّن جلالي، أن بعض التقارير تشير لأنها قد تكون دولة معادية، بيد أنه أضاف ان شكوكه تتطلب تحقيقاً معملياً ودراسة لجين الفيروس.

وكانت إيران من أشد الدول تضرراً من فايروس "Covid-2019" خارج البر الرئيس للصين حيث نشأ.

وبلغ عدد المصابين في إيران 3513 حالة مؤكدة، إلى جانب 107 حالة وفاة، وتشير وزارة الصحة الإيرانية إلى ان حوالي 15 من الذين توفوا بفيروس كورونا توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.