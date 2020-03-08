الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري بحق الأسيرة شذى حسن

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شذى حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن هذا الأمر يصدر للمرة الثانية بحق الأسيرة حسن، التي اعتقلت بتاريخ 12/12/2019، وهي طالبة جامعية سنة رابعة في جامعة بيرزيت.

وفي السياق، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أنه في يوم المرأة العالمي، ما زالت الأسيرات الفلسطينيات يكابدن كل أشكال الوجع والألم والحرمان والتنكيل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل احتجاز 43 أسيرة في ظروف قهرية في سجن "الدامون"، من بينهن 4 أسيرات يعتقلن إداريا دون أي تهم.