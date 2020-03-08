القائمة المشتركة توفق على مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

أعلنت القائمة المشتركة، مساء اليوم الأحد، موافقتها على إمكانيّة أن تطرح القائمة مشروع قانون يقضي بمنع التوصية على متهم لتشكيل حكومة.

أوضحت أن الاجتماع تناول شروطًا مسبقة لأي حوارٍ مع بيني غانتس زعيم حزب "ازرق أبيض"، وعلى رأسها أن يكون توجّههُ علنيا وشفّافا.

وقالت المشتركة خلال الاجتماع، إنه لا قرار بالتوصية على غانتس في الوقت الحالي، ولكن في حال توجّه إليها غانتس بشكل علني وشفاف، يمكن حينها إجراء حوار حول شروط القائمة للتوصية عليه.

وتناولت القائمة المشتركة خلال اجتماعها آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية "الإسرائيلية"، خاصة في ظل الحديث عن قانون استباقي لسد الطريق على رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ومنعه من تشكيل حكومة، وفي ظل إعلان أفيغدور ليبرمان نيته التوصية على بيني غانتس لرئاسة الحكومة.