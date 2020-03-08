لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 23 إصابة.

وبحسب مستشفى رفيق الحريري، فقد تم إجراء فحوصات مخبرية لـ 116 حالة، منها 112 حالة سليبة، و 4 إيجابية.

وأضاف المستشفى أنه "يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي".

وأوضح أن "وضع المصابين (...) مستقر، عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل."

وأعلن لبنان، الجمعة الماضية، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي بعد أن كان الإغلاق مقررًا حتى الثامن من الشهر.