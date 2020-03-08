ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في إسرائيل إلى 28 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 28 بعد تسجيل مصاب جديد من سكان القدس المحتلة.