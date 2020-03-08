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ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في إسرائيل إلى 28 مصابًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:35 - 08 مارس 2020
كورونا كورونا
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أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 28 بعد تسجيل مصاب جديد من سكان القدس المحتلة.

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