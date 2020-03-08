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الأردن: إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - عمّان
  • 19:42 - 08 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلنت الأردن عن حزمة إجراءات جديدة، اليوم الأحد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات بحسب وزير الصحة الأردني، سعد جابر، "منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، وقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة، الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض".

ومن المقرر بحسب الإجراءات الجديدة وقف الرحلات المدرسية الخارجية، وتعليق سفر الموظفين في الأردن إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى الاستمرار في نصح المواطنين بعد السفر إلا للضرورة.

وكشف جابر، أن نتائج الفحوصات المخبرية للمريض الوحيد المصاب بفيروس كورونا في الأردن، أظهرت أن قوة الفيروس في جسده تتضاءل، وتماثله التدريجي للشفاء، مؤكداً عدم وجود إصابات أخرى.

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