خلال يوم واحد.. ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء "كورونا" في إيطاليا

ارتفعت عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا، بعد تسجيل 103 حالة وفاة جديدة بمنطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول محلي، قوله: إن عدد المتوفين ارتفع جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة".

وأضافت رويترز، إنه من المتوقع أن تكشف السلطات الإيطالية عن الحصيلة الجديدة في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلا أن هذا الرقم المعلن حول الوضع في لومبارديا يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات، حيث كانت حصيلة أمس السبت 233 حالة في إيطاليا.