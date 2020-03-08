المطالبة بوقف الدوري الايطالي "فورًا"

طالبت إيطاليا بوقف الدوري المحلي "فورًا" على إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأدى الفيروس إلى وفاة أكثر من 200 إيطالي حتى الآن.

ودعا وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، رابطة اللاعبين بإيقاف البطولة المحلية في الموسم الحالي، وذلك قبل دقائق على انطلاق مباراة بارما وسبال من الجولة 26.

وقال: "من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمّة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكلٍ مؤقت".

وقال سبادوفارا في بيان أذاعته القنوات الإيطالية، أنه يتفق مع رئيس رابطة اللاعبين داميانو توماسي في مطالبته بإيقاف الدوري.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية فرضت إغلاقًا للعديد من المقاطعات شمال البلاد.