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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يمنع زيارات الأسرى بحجة "فيروس كورونا"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:03 - 08 مارس 2020
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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، منع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان أصدر تعليمات لإدارة سجون الاحتلال بمنع الزيارات للأسرى، فيما يدرس وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، إغلاق جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة بحجة منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إدران في بيان صحفي: "وقف الزيارات إلى السجون أمر حتمي ولازم نظرا للواقع. وصول كورونا إلى السجون يمكن أن يؤدي إلى إصابة جماعية للسجناء وحراس السجن ويجب منع حدوث مثل هذا السيناريو".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة إلى 25 إصابة، بعد اكتشاف أربع إصابات جديدة مساء أمس السبت.

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