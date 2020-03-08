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في يومها العالمي..

القوى الوطنية والاسلامية: ستبقى المرأة الفلسطينية حامية العرين وصانعة الرجال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:29 - 08 مارس 2020
المرأة الفلسطينية المرأة الفلسطينية
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تعهدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مساء اليوم الأحد، بأن تواصل الكفاح الوطني حتى التحرير والعودة ومواصلة معركة الشراكة مع المرأة والبناء المجتمعي والعدالة.

وأكدت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه في ذكرى يوم المرأة، أنها ستقوم على انصاف المرأة والدفاع عن حقوقها وحماية منجزاتها الوطنية والاجتماعية، مشددة أن المرأة الفلسطينية هي حامية عرين الأسود وصانعة رجال التحرير والبناء.

وقالت اللجنة: "يحتفل شعبنا الفلسطيني والعالم اجمع اليوم الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي تقديرا للمرأة في كل مكان وتكريما لنصف المجتمع وشريكات النصف الآخر المعبرات عن كل معانى الحنان والمحبة والعطاء".

وأضافت: "نستذكر المناضلات الفلسطينيات الشهيدات والأسيرات اللواتي كن ولا يزلن نبراسا على طريق الحرية والاستقلال".

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