تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة

أفاد مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، بأن عددا كبيرا من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء قطاع غزة منذ عصر اليوم بشكل كثيف لأول مرة بعد معركة "بأس الصادقين".

وأوضح المصدر لـ"فلسطين اليوم"، أن أكثر من 9 طائرات مختلفة المهمات (استخبارية - جمع معلومات – استهداف – مراقبة شخصيات) تحلق بكثافة في أجواء مدينة غزة.

وأشار إلى أن التحليق المكثف للطائرات هو الأول من نوعه بعد انتهاء معركة "بأس الصادقين" التي قادتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إلى جانب فصائل المقاومة للرد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المجاهد محمد الناعم الذي قامت جرافة عسكرية إسرائيلية بنبش جسده بشكل مخالف لكل الأعراف الدينية والسماوية والقانونية والاخلاقية.

وحول أنواع طائرات الاستطلاع لفت المصدر إلى أن المتابعة الميدانية رصدت طائرات مختلفة وهي كالتالي:

تحليق عدد 4 طائرات هيرمز450 في الأجواء الشرقية مدينة غزة. تحليق لطائرات هيرمز900 العدد 1 في أجواء مدينة غزة. تحليق لطائرة سوبر هيرون عدد 2 والتركز في الشجاعية. تحليق لطائرة سكاي لا رك في أجواء حي الشجاعية تتبع لسلاح المشاة في جيش العدو. طائرة مأهولة من نوع بيتش كرافت تتبع لسلاح الاستخبارات في جيش العدو قادمة من الشمال تجاه الجنوب خط السير على امتداد صلاح الدين والتركيز الأجواء الشرقية.

وطالب المصدر جميع رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، قائلًا :" إن من طبع الاحتلال الغدر وعلينا دائمًا أن نكون متيقظين لغدر الاحتلال".