الشيخ عدنان: المرأة الإسرائيلية شريكة بظلم أبناء شعبنا الفلسطيني

قدم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، الاعتذار للأسيرة المجاهدة اسراء الجعابيص وكافة الأسيرات في سجون الاحتلال.

وقال الشيخ عدنان في ذكرى يوم المرأة العالمي: "سلامنا إلى جميع أمهاتنا وأخواتنا وأمهات الشهداء والأسرى والجرحى".

واعتبر الشيخ عدنان أن أي تشبيك وتعاون للمنظمات النسوية العالمية مع منظمات المرأة "الإسرائيلي" شراكة بظلم المرأة الفلسطينية وشعبنا في كافة المجالات.

وشدد، على أن المرأة الإسرائيلية وزوجها وأبنائها هم شركاء في قتل ابناء شعبنا الفلسطيني وقتل المرأة الفلسطينية".

يُشار إلى أن اليوم الأحد يصادف الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي) حيث تُحيى المرأة في العالم أجمع يومها اما بالخروج إلى المنتزهات أو التفرغ للرحلات الترفيهية إلا المرأة الفلسطينية التي تعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه سواء في الضفة والقدس المحتلتين أو في قطاع غزة المحاصر.