الصين تنهي تعقيم المستشفى المؤقت المقام في بؤرة "فيروس كورونا"

أنهى المستشفى المؤقت في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعماله كاملة صباح اليوم الأحد، وأخضع لكافة أعمال التعقيم بعد افراغه من كافة المرضى.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، بأن جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا خرجوا من المستشفى المؤقت بعد تعافيهم فيما تم نقل بعض المصابين لمستشفى أخر.

وأكدت الوكالة الصينية أن اجراءات التطهير انتهت بشكل رسمي في المستشفى المؤقت صباح اليوم الأحد.

فيما نشرت الوكالة الصينية العديد من الصور التي تظهر مشهدا غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظا بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات مساء السبت عن وفاة 27 شخصا فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.