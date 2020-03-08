غانتس يوافق على شروط ليبرمان

وافق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مساء اليوم بالشروط التي وضعها زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفغدور ليبرمان للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد.

وجاء نص موافقة غانتس على حسابه في موقع تويتر قائلًا: "أوافق على ذلك ... إننا بحاجة للمضي قدماً".

وأرفق غانتس في تغريدته صورة للشروط التي وضعها ليبرمان والتي تضمنت في محتواها شؤونا دينية واجتماعية.

يُشار إلى أن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الثالثة أفرزت فوز نتنياهو بـ36 مقعدًا مقابل 33 مقعدًا لحزب بيني غانتس

وبهذه النتيجة لا يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة منفردة بالتحالف اليميني المتشدد الذي حصل مجتمعًا على 58 مقعدًا ويبقى ليبرمان هو "بيضة القبان" وفقًا لمختصين في الشأن الإسرائيلي.

ويحتاج نتنياهو إلى 3 مقاعد حتى يتمكن من تشكيل حكومة وبهذه الحالة وفقًا للمختصين فإم أن يتجه نتنياهو لتفكيك حزب أزرق أبيض ويضم إليه بعض المقاعد أو ينضم إلى ليبرمان الذي يملك 6 مقاعد.