ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الاثرية في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:53 - 08 مارس 2020
فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (5) فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (5)
مشاركة

قرر محافظ بيت لحم مساء اليوم الأحد اغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والقاعات العامة في المحافظة التزامًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كامل.

وجاء قرار محافظ بيت لحم بعدما أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 شخص.

وكان وكيل وزارة الاوقاف أعلن اغلاق كافة مساجد بيت لحم تماشيا مع حالة الطوارئ.

يُشار إلى أن وزارة الصحة اعلنت أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 حالة في بيت لحم فيما تم فرض الحجر المنزلي على 2000 شخص.

ومن الجدير ذكره أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر كامل بسبب وصول فيروس كورونا القاتل إلى الأراضي الفلسطينية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات