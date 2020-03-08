اغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الاثرية في بيت لحم

قرر محافظ بيت لحم مساء اليوم الأحد اغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والقاعات العامة في المحافظة التزامًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كامل.

وجاء قرار محافظ بيت لحم بعدما أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 شخص.

وكان وكيل وزارة الاوقاف أعلن اغلاق كافة مساجد بيت لحم تماشيا مع حالة الطوارئ.

يُشار إلى أن وزارة الصحة اعلنت أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 حالة في بيت لحم فيما تم فرض الحجر المنزلي على 2000 شخص.

ومن الجدير ذكره أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر كامل بسبب وصول فيروس كورونا القاتل إلى الأراضي الفلسطينية.