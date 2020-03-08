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غزة: التعليم ووكالة الغوث تعلقان الدراسة حتى نهاية الأسبوع الحالي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:12 - 08 مارس 2020
اغلاق كافة المدارس والجامعات بغزة اغلاق كافة المدارس والجامعات بغزة
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قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب مساء الأحد، إلى أن الدراسة ستستأنف كالمعتاد يوم السبت القادم بتاريخ (14 – 3 – 2020) في حال لم يطرأ أي مستجدات.

وفي ذات السياق قررت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة اغلاق جميع مدارس الوكالة حتى نهاية الأسبوع الحالي كإجراء احترازي.

وأوضحت الوكالة في تصريح مقتضب مساء الأحد، بانها ستقوم بإعادة تقييم الأمور مساء يوم الخميس لاتخاذ القرار بشأن الدوام الأسبوع القادم.

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