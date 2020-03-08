مصاب بفيروس كورونا في "اسرائيل" بحالة حرجة

أعلنت مصادر طبية في "اسرائيل" اليوم الأحد تدهور الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا، و يخضع للعلاج في الحجر الصحي بمستشفى "بوريا" في طبرية بحالة حرجة.

ووفقا للمصادر،فإن حالة سائق الحافلة وعمره 38 عاما من القدس، الذي أصيب بفيروس كورونا، تدهورت بشكل خطير، مشيرة الى أنه الحالة الحرجة الوحيدة في البلاد، فيما بقية الإصابات شُخصت على أنها حالات بسيطة و حالتها مستقرة.

ويخضع المصاب منذ يوم الخميس الماضي للعلاج في قسم العناية المكثفة، وهو تحت التنفس الاصطناعي ويعاني من ارتفاع بالحرارة والتهاب رئوي حاد.

و كانت وزارة الصحة "الاسرائيلية" أكدت أصابة السائق بفيروس كورونا بعد نقله مجموعات سياحية من ألمانيا وإسبانيا واليونان.

هذا، وأعلنت الوزارة أن المريض رقم 24 تواجد في يوم الانتخابات للكنيست التي جرت يوم الإثنين الماضي في مركز اقتراع 21 ببلدة شوهم بين الساعات 20:00-20:10 وعشر دقائق، و طلبت ممن تواجد هناك في ذلك الوقت أن يدخل لحجر صحي منزلي وإبلاغ الوزارة بالأمر.