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مبادرة شبابية بمخيم النصيرات لازالة آثار الحريق الذي طال شارع السوق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:33 - 08 مارس 2020
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نظم العشرات من شباب مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى مبادرة شبابية قاموا من خلالها بحملة تنظيف لشارع السوق الذي طاله الحادث الأليم يوم الخميس الماضي، و أودى بحياة 12 شخصاً و اصابة عشرات آخرين اثر حريق نشب بمخبز البنا وسط المخيم، كم تسبب بأضرار مادية جسيمة طالت عشرات المحلات و البسطات في المكان.

و تهدف المبادرة، وفقاً للقائمين عليها الى اعادة الحياة الى المكان المنكوب، و محو اللون الأسود منه، و إزالة آثار الحريق الذي أتى على المحلات التجارية  و طال بعض المنازل هناك.

و لاقت المبادرة استحسان و ثناء المواطنين في المنطقة، موجهين شكرهم لجهود هؤلاء الشبان، مطالبين بالاسراع في محاسبة المتسببين في هذا الحادث.

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