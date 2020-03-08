مبادرة شبابية بمخيم النصيرات لازالة آثار الحريق الذي طال شارع السوق

نظم العشرات من شباب مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى مبادرة شبابية قاموا من خلالها بحملة تنظيف لشارع السوق الذي طاله الحادث الأليم يوم الخميس الماضي، و أودى بحياة 12 شخصاً و اصابة عشرات آخرين اثر حريق نشب بمخبز البنا وسط المخيم، كم تسبب بأضرار مادية جسيمة طالت عشرات المحلات و البسطات في المكان.

و تهدف المبادرة، وفقاً للقائمين عليها الى اعادة الحياة الى المكان المنكوب، و محو اللون الأسود منه، و إزالة آثار الحريق الذي أتى على المحلات التجارية و طال بعض المنازل هناك.

و لاقت المبادرة استحسان و ثناء المواطنين في المنطقة، موجهين شكرهم لجهود هؤلاء الشبان، مطالبين بالاسراع في محاسبة المتسببين في هذا الحادث.











