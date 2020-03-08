آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2020/3/10  

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري بعد يوم غد الثلاثاء الموافق 2020/3/10.

وأوضحت الداخلية، ان السفر سيكون للحافلات المتبقية من الحافلة الثالثة عشر من كشف (2020/7)، وللحافلات من الأولى حتى الرابعة (الرقم 100) من الكشف الجديد (2020/8).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح الثلاثاء الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتة إلى ان إرفاق الأطفال المسافرين يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

كما وأكدت على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت الداخلية، جميع المسافرين لإحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.