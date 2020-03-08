غانتس يعلن قبوله بشروط ليبرمان لتشكيل ائتلاف حكومي

أعلن رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس عن قبوله بالشروط التي حددها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف الحكومي المقبل.

وقال غانتس ، اليوم الأحد،: "ما قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن نمضي قدمًا". وحسب القناة العبرية السابعة.

يشار إلى أن ليبرمان وضع شروطاً للانضمام للحكومة وهي: 1- قانون التجنيد للحريديم، 2- الزواج المدني ، 3- منح صلاحيات لحاخام المدينة ل (الچيور) جعل غير اليهودي يهودي وفق الطقوس التوراتية، 4- العمل وتحرك وسائل النقل يوم السبت، 5- ورفع أجور التقاعد بالكنيست كحد أدنى 70‎%‎ من أجور العاملين.

وقال ليبرمان إن هذه الشروط تؤسس لحكومة ليست مع الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو والحريديم ، وليست مع بيني غانتس باشتراك القائمة المشتركة، وهي رهان على التغيير في داخل الأحزاب حتى يتسنى تشكيل حكومة من الحزبين الكبيرين بدون نتنياهو ومن غير المتدينين.