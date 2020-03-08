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الداخلية: اغلاق معبر رفح غدا في كلا الاتجاهين وتخصيصه لعودة المعتمرين فقط

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:34 - 08 مارس 2020
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاحد، أن معبر رفح البري سيغلق في وجه المسافرين في كلا الاتجاهين يوم غدٍ الاثنين، وسيخصص فقط لعودة فوج المعتمرين من الديار السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنه ستستأنف يوم الثلاثاء حركة السفر على المعبر.

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